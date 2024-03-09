Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

“Yerel seçimlerin politika değişikliğine yol açmasını beklemiyoruz”





Fitch’in açıklamasında notun yükselmesine sebep olarak Haziran 2023’ten beri uygulanan politika değişikliklerinin dayanıklılığı ve etkinliği gösterildi.Geçen yıl seçimlerin ardından Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmiş, Merkez Bankası sıkı para politikası izleyerek faiz artırımları gerçekleştirmişti.Fitch de açıklamasında sıkı para politikasının beklenenden daha önce güçlü bir şekilde uygulandığını, böylece makroekonomik ve dış kaynaklı kırılganlıkların azaldığını aktardı.Enflasyona dair beklentilerin ve dış kaynaklı likidite risklerinin yumuşadığını belirten kurum, böylece dışsal maliye koşullarının avantajlı bir hale geldiğini, rezervlerin yükseldiğini, cari açığın azaldığını ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarının da azaldığını vurguladı.Fitch, görünümü olumlu olarak değerlendirmesinde Türkiye’nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki düşüşe paralel olarak istikrarlı olmasının etkili olduğunu belirtti.Kurum, Türkiye’nin uzun bir süre daha aynı gruptaki ülkelerden daha yüksek bir enflasyona sahip olacağını belirtti; ancak enflasyonda düşüşün de yaşandığını aktardı.Fitch, Merkez Bankası rezervlerinin Mart ayının başında 131 milyar dolar seviyesinde olduğunu; bunun da geçen yıl Haziran ayına göre 32 milyar dolar daha yüksek bir rakama işaret ettiğini vurguladı.Rezervlerin yapısının halen zayıf olduğunu, net rezervlerin 62 milyar dolar ile ekside yer aldığını, ancak bunun Haziran ayındaki eksi 76 milyar dolar net rezerve göre bir iyileşme anlamına geldiğine işaret edildi.Cari açığın da azalmasıyla dış risklerin hafiflediği belirtildi.Fitch, enflasyonun 2024 için ortalama yüzde 58, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 40 olmasını tahmin ettiklerini aktardı.TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon yüzde 67 olarak gerçekleşmişti.Kurum, yerel seçimlerin ekonomide bir politika değişikliğine yol açmasını beklemediklerini de ekledi.Dünya Bankası’nın ölçtüğü yönetim değerlerinin son 10 yılda diğer ülkelere göre zayıfladığı vurgulandı.İçinde bulunduğu bölgedeki kırılgan siyasi duruma ek olarak Türkiye’nin aktif ve bağımsız dış politika izlemesinin jeopolitik zorluklar getirdiği, ancak bunların ülke notunu yakın zamanda etkilemesinin beklenmediği ifade edildi.Fitch, 8 Eylül 2023’te Türkiye’nin not görünümünü negatiften durağana çekmişti.Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade etti.Ash, hayalkırıklığına uğratan son enflasyon verisi ile TL ve rezervler üzerindeki olumsuz baskı yüzünden piyasaların son birkaç haftadır Türkiye ile ilgili olarak gergin olduğunu, bu yüzden Fitch’in açıklamasının "ilginç bir zamanlamaya” sahip olduğunu belirtti.