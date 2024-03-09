Dünya'da gıda fiyatları 7 aydır düşerken Türkiye'de neden artıyor?

Tahıl fiyatları geriliyor

Tahıl fiyatlarının Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5 düştüğü ve geçen yıla göre ise yüzde 22,4 düşüş gösterdiği belirtildi. Tahıl fiyatlarının "Güney Amerika'da beklenen büyük hasat ve Ukrayna’nın sunduğu rekabetçi fiyatlar" nedeniyle düştüğü kaydedildi.

Türkiye'de gıda fiyatları artıyor

Türkiye'de ise yüksek enflasyon, özellikle gıda ürünlerinde kendini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53 artış kaydetti. Yıllık enflasyon da yüzde 67,07'ye yükseldi.