Almanya'da öğrencilere bin euroluk yardım

Dar gelirli ailelerin çocuklarına bin euro destek









Reformu "çok az ve çok geç" olarak nitelendiren muhalefet de öngörülen yardım oranlarının "öğrencilerin yaşamlarının gerçekliklerine göre" uygun düzenlenmesini talep etti.

Yarısı gençlere "hediye"





Esneklik yarıyılı



