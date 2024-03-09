Samanyolu Haber /Dünya / Biden hükümeti yine son anda direkten döndü /09 Mart 2024 11:38

Biden hükümeti yine son anda direkten döndü

ABD’de Kongre, hükümetin kısmen kapanmasını önlemek için söz konusu bütçe paketini, sürenin dolmasından kısa süre önce onayladı.

SHABER3.COM

Senato, bütçesi 467,5 milyar doları bulan altı yasa tasarısını onayladı. Bu rakam, hükümetin yaklaşık yüzde 30’una kaynak sağlandığı anlamına geliyor.

ABD’de çeşitli federal dairelerin bütçeleri periyodik olarak Kongre'de onaylanıyor. Kongre'de uzlaşı sağlanamazsa hükümet kısmen kapanıyor.

Bütçe kabul edildi ancak bazı Cumhuriyetçiler tasarruf tedbirlerinin federal harcamaları kısmak için yeterli olmadığı gerekçesiyle pakete karşı çıktı.

Cumhuriyetçiler ayrıca yasa tasarılarında güney sınırındaki sığınmacı akınına yönelik daha güçlü önlemler olmasını talep etti.

Hükümetin kapanmasını önleyen Senato’daki oylamada sonuç 22'ye karşı 75 oldu.

Partilerüstü uzlaşı, Başkan Biden’ın Kongre liderlerini Beyaz Saray’da ağırlamasından bir gün sonra geldi.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato müzakerecileri uzlaşma sağladı.

Eğer bir uzlaşı sağlanamasaydı federal devlet dairelerinin yaklaşık 20’si Cumartesi gününün ilk dakikasından itibaren kaynaksız kalacaktı.

Harcama yasa tasarıları Kongre’nin iki kanadında onaylandıktan sonra Başkan Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giriyor.

Son 40 yılda ABD’de 10 defa hükümet kapandı.

Diğer önemli kalemlerde bir sonraki bütçe takvimi 22 Mart’ta sona eriyor. Bu da Kongre'yi bekleyen yeni bir kapanma riski anlamına geliyor.

Kongre bu tarihe kadar, İç Güvenlik Bakanlığı ve Pentagon’un bütçesi üzerinde uzlaşmak durumunda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden hükümeti yine son anda direkten döndü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:22