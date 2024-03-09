Biden hükümeti yine son anda direkten döndü

Senato, bütçesi 467,5 milyar doları bulan altı yasa tasarısını onayladı. Bu rakam, hükümetin yaklaşık yüzde 30’una kaynak sağlandığı anlamına geliyor.



ABD’de çeşitli federal dairelerin bütçeleri periyodik olarak Kongre'de onaylanıyor. Kongre'de uzlaşı sağlanamazsa hükümet kısmen kapanıyor.



Bütçe kabul edildi ancak bazı Cumhuriyetçiler tasarruf tedbirlerinin federal harcamaları kısmak için yeterli olmadığı gerekçesiyle pakete karşı çıktı.



Cumhuriyetçiler ayrıca yasa tasarılarında güney sınırındaki sığınmacı akınına yönelik daha güçlü önlemler olmasını talep etti.



Hükümetin kapanmasını önleyen Senato’daki oylamada sonuç 22'ye karşı 75 oldu.



Partilerüstü uzlaşı, Başkan Biden’ın Kongre liderlerini Beyaz Saray’da ağırlamasından bir gün sonra geldi.



Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato müzakerecileri uzlaşma sağladı.



Eğer bir uzlaşı sağlanamasaydı federal devlet dairelerinin yaklaşık 20’si Cumartesi gününün ilk dakikasından itibaren kaynaksız kalacaktı.



Harcama yasa tasarıları Kongre’nin iki kanadında onaylandıktan sonra Başkan Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giriyor.



Son 40 yılda ABD’de 10 defa hükümet kapandı.



Diğer önemli kalemlerde bir sonraki bütçe takvimi 22 Mart’ta sona eriyor. Bu da Kongre'yi bekleyen yeni bir kapanma riski anlamına geliyor.



Kongre bu tarihe kadar, İç Güvenlik Bakanlığı ve Pentagon’un bütçesi üzerinde uzlaşmak durumunda.