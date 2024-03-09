Hindistan'da Rusya için 'köle asker' sağlayan şebeke çökertildi

Gözaltılar var

Olayla ilgili başkent Yeni Delhi ve Mumbai'nin aralarında olduğu birçok noktada baskınlar yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı; bazı belgeler ve elektronik kayıtlarla birlikte 50 milyon rupi (605.000 dolar) tutarında nakit paraya el konuldu.

Hindistan, genç erkekleri iş vaadiyle Rusya'ya çeken ancak onları Ukrayna'da savaşmaya zorlayan "büyük bir insan kaçakçılığı ağını" ortaya çıkardığını duyurdu.Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) şu ana kadar yaklaşık 35 erkeğin plan dahilinde Rusya'ya gönderildiğini kaydetti.Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hintlerin savaşa katılmaları için kandırıldıklarına dair her vakanın Moskova ile "güçlü bir şekilde ele alındığını" bildirdi.CBI, Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde faaliyet gösteren insan tacirlerinin sosyal medya platformlarını kullanarak ve yerel ajanlar aracılığıyla insanları hedef aldığını belirti.Açıklamaya göre, bazı erkeler Rusya'daki "şüpheli özel üniversitelere" kabul ediliyor; onlara "ücretsiz indirimli vize uzatmaları" teklif ediliyor.Aileleri, orduda "yardımcı" olarak çalışmayı umarak Rusya'ya giden en az iki kişinin cephede savaşırken öldüğünü söyledi.Bu ay sosyal medyada dolaşan videolarda yedi erkek, Rusya'ya turist vizesiyle seyahat ettiklerini ancak şimdi Rus ordusuna hizmet etmeye zorlandıklarını bildirdi ve Hindistan yönetiminden evlerine dönmek için yardım istedi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal, "Bazı videolar gördük ve bu kişilerle temas kurmaya çalışıyoruz" dedi.On yıllardır Moskova ile yakın bir ilişkiye sahip Yeni Delhi, Ukrayna ile savaş konusunda Rusya'yı kınamayı reddederek iki tarafı da diyalog ve diplomasi yoluyla çatışmayı sona erdirmeye çağırdı.