Pekin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol sahası keşfetti

Çin'e ait petrol ve gaz devi CNOOC şirketi, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tondan fazla yerinde kanıtlanmış petrol içeren yeni rezerv keşfettiğini duyurdu.



Rezervin Guangdong eyaleti yakınlarındaki Pearl River Deltası'nda bulunan Kaiping South petrol sahasında yer aldığı ve hafif ham petrol içerdiği kaydedildi.



Şirketin CEO'su Zhou Xinhuai, "Şirket, Güney Çin Denizi'nde petrol ve gaz kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve böylece enerji tedarik kapasitesini sürekli olarak arttırmaktadır." dedi.



Çin'in açık deniz petrol ve gaz rezervlerini geliştirmeye büyük yatırım yapan şirket, 2024 üretim hedefini yaklaşık yüzde 8 oranında artırarak 700 milyon ila 720 milyon varil petrol eşdeğerine yükseltti.