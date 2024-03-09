ABD büyükelçiliğinden Moskova'da saldırı uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Büyükelçiliği, "aşırılıkçıların" Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyardı.



Açıklama Rus güvenlik servislerinin IŞİD'in Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra geldi.



Tüm ABD vatandaşlarını defalarca Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



Büyükelçilik internet sitesinde, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserleri de içerecek şekilde Moskova'daki büyük toplantıları hedef alma yönünde yakın planlarının olduğuna dair raporları izliyor ve ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat içinde büyük toplantılardan kaçınmaları tavsiye ediliyor" ifadelerine yer verdi.



Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba Füze Krizinden bu yana yaşanan en derin krizi tetikledi. Kremlin, ABD'yi Ukrayna'yı para, silah ve istihbaratla destekleyerek Rusya'ya karşı savaşmakla suçluyor.



FSB, Rusya'nın Kaluga bölgesinde IŞİD-Horasan olarak bilinen ve Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve İran'da halifelik isteyen grubun Afgan kolunun bir parçası olarak bir IŞİD hücresinin faaliyet gösterdiğini söyledi.



Grup ilk olarak 2014'ün sonlarında doğu Afganistan'da ortaya çıktı ve aşırı vahşeti ile ün kazandı.



FSB, hücrenin "ateşli silahlar kullanarak bir sinagog cemaatine saldırmaya hazırlandığını" söyledi.