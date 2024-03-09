ABD'nin ''Gazze'de geçici liman'' planı nasıl işleyecek?

Yardımlar nasıl ulaşıyor?





Liman nasıl işleyecek?

Biden'ın açıkladığı plana göre ABD ordusu yüzer bir iskele inşa edecek ve bunu Gazze açıklarına yerleştirecek. İskelenin geçici bir geçitle karaya bağlanacağı belirtiliyor.

Liman, ne zaman faaliyete geçecek?





Nerede kurulacak?





AB, Kıbrıs'tan Gazze'ye deniz yoluyla gıda yardımı koridoru başlatıyor





Güvenlik nasıl sağlanacak?





Plan hakkında taraflar ne diyor?





ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de kıtlığı önleme çabasının bir parçası olarak bölgeye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmak üzere geçici liman inşa edileceğini duyurdu.Yardımlar bölgeye nasıl ulaştırılacak, liman nerede kurulacak ve nasıl işleyecek, güvenliği kim sağlayacak, plan hakkında taraflar ne diyor?Gazze'ye giden yardımların çoğu karayoluyla Refah sınır kapısından ve İsrail'le olan Kerem Şalom sınır kapısından ulaştırılıyordu.Avrupa Birliği de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardımıyla Kıbrıs'tan Gazze'ye bir deniz yardım koridorunun yakında faaliyete geçeceğini duyurdu.Birleşmiş Milletler'in şu ana kadar aracılık ettiği yardım ulaştırma faaliyetinde hareket ve iletişim kısıtlamaları, inceleme prosedürleri gibi çok sayıda sorunla karşılaşıldı.Kıbrıs'tan buraya gönderilecek yardımlar İsrailli yetkililer tarafından denetlenecek.Yardımların Gazze içerisinde dağıtılmasında zorluklar yaşanması bekleniyor.ABD Başkanı Biden limanın ne zaman faaliyete geçeceği ile ilgili bilgi paylaşmadı.Reuters'a konuşan bir yetkili limanla ilgili, "planlanması ve uygulanması birkaç hafta sürecek" dedi.Limanın tam olarak nerede kurulacağı belli değil. Gazze kıyılarına büyük gemilerin yanaşabileceği yerlerin sınırlı olduğu belirtiliyor.Gazze'nin kuzeyinde sadece büyük gemiler için uygun olmayan küçük bir balıkçı limanı var.Güneyde Han Yunus yakınlarında denize inşa edilmiş, normalde balıkçı tekneleri için kullanılan uzun bir iskele bulunuyor.1993 Oslo barış anlaşmalarına göre Avrupa ülkeleri Gazze'nin kuzeyinde Gazze Şehri yakınlarında bir liman inşa etme sözü verdi; ancak plan daha sonra hayata geçmedi.Gazze'nin kuzeyini ve güneyini ayıran İsrail, insanların bu iki bölge arasında geçişini engelliyor.Yardım konvoyları da güneyden kuzeye İsrail kontrol noktalarından geçmekte zorlanıyor.Geçici limanın ya da bölgeye giden yardımların güvenliğini kimin sağlayacağı belli değil.Biden, plan kapsamında Gazze'ye ABD botlarının girmeyeceğini söyledi.Gazze'deki yardım dağıtımları sırasında zorluklar yaşanıyor. Bazı konvoylar insanlar tarafından kuşatılıp malzemeler alınıyor.Filistin polisi ise "İsrail saldırısı" nedeniyle konvoylara eşlik etmeyi bıraktı.Tel Avi yönetimi, "geçici bir limanın konuşlandırılmasını tamamen desteklediğini" duyurdu.Hamas ise fikre ilişkin yorum taleplerine cevap vermedi.Gazze'de faaliyet gösteren en büyük BM kuruluşu UNRWA'nın sözcüsü Juliette Touma, "çok ihtiyaç duyulan insani yardım akışını iyileştirecek ve arttıracak" her türlü çabayı desteklediklerini kaydetti.