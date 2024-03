Türkler, altınlarını Almanya'ya kaptırıyor

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Türk kadınların yanlarında getirdikleri altın takılar nedeniyle Almanya, akla hayale gelmez oranda yüksek gelir elde etmeye başladı. Bildirilmeyen altın takıları bulan Almanya gümrüklerindeki görevliler, Türkler’den el konulan takılarla birlikte yılda yaklaşık 100 milyon euro ceza kesiyor. Türk kadınları, altınları gizlice getirmek için farklı yöntemler ararken, gümrükçüler de bulma telaşında...



BİLDİRİMDE SINIR NE?



Havalimanında kadın ya da erkek, her yolcu değeri 430 Euro’yu geçen her kıymetli metal ya da altını bildirmek zorundayken, bunu yapmayan Türkler’in altınlarına el konuluyor. Faturası ve kaynağı belli olanlar iade ediliyor ancak yine de binlerce euro ceza kesiliyor. Ayrıca kaçakçılık suçundan savcılık soruşturma başlatıyor.



PEYNİRLİ SANDVİÇ İÇİNDE ALTIN



Geçtiğimiz günlerde, Münih’te değerli bir bileziği Türkiye’den getiren bir Türk kadını yakalandı. Bavul kontrolü sırasında değerli altın bilezik görevlilerin dikkatini çekti. Çanta açıldı ve yapılan aramada, peynirli domatesli sandviçin arasına gizlenmiş altın kolye bulundu. Türk yolcuya, bileziğin değerinin yüzde 17.5’i oranında ceza kesildi. Ayrıca, kaçakçılık nedeniyle başka bir para cezası daha verildi.



TEK BAŞINA 4.2 KİLO ALTIN



Köln’de ise birçok Türk’ün el ele verip Almanya’ya getirdiği 4.2 kilogram altın takı bulundu. Altınların elbiselerin arasına, alüminyum folyolara sarılı olduğu belirlendi. Sahipleri hakkında işlem yapıldı. Değerlerinin yüzde 17.5’i oranında ceza kesildi. Altınların kaynağı tespit edilirse, sahipleri onları alabilecek, aksi halde 225 bin Euro’yu bulan altınlar Alman gümrüğüne kalacak.



HAVALAANLARI, KARAYOLU, HER YERDE



Yine Türkiye’den gelen bir Türk kadını, Hannover Havaalanı’nda 49 bin Euro’luk altın para ve takılarla yakalandı. Türk kadının kaçırdığı verginin 11 bin Euro olduğu hesaplandı. Kadın altınların sahiplerinin kim olduğunu açıklayamadığı için altınların tümüne el konuldu.



Sadece havaalanları değil, karayoluyla Türkiye’den gelenler de kontrol edildi ve Ulm yakınlarında 40 altın kaçakçısı Türk’e işlem yapıldı. Bunların 35’ine ağır vergi cezaları kesildi. Bulunan ve değerlendirilen kolye, küpe, bilezik gibi takıların sayısının 107 olduğu açıklandı.