PTT çalışanı ‘sıcak’tan öldü

'HESABINI KİM VERECEK?'





Sıcak havalar çalışma yaşamını da olumsuz etkiliyor. Özellikle güneşin altında çalışmak zorunda kalan emekçiler için yeterince önlem alınmaması ise iş cinayetlerini açığa çıkarıyor. Son olarak İzmir’de, PTT kargo dağıtımında çalışan Berran Kırmızıgül (42) pazartesi günü güneş çarpması nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede beyin kanaması geçirdiği fark edilen bir çocuk annesi Kırmızıgül, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Gerçekleşen iş cinayetine tepki gösteren Haber-Sen “Berran; sırtında yüküyle çıktı ve geri dönmedi. Daha kötüsü olabilir mi? Daha ne yaşayacağız ne var sırada? Kim verecek bunun hesabını? PTT para kazansın, kar etsin diye. Bu kadar liyakatsizliğin, hukuksuzluğun ve düzen bilmezliğin yaşandığı başka bir işyeri başka bir devlet kurumu var mı?” diyerek PTT genel müdürü ve İzmir başmüdürü istifaya davet etti.Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan PTT Kargo-Sen Genel Başkanı Süleyman Topkapı şu ifadeleri kullandı:“PTT AŞ’de taşeron sistem devam ediyor. Taşeron düzenin getirdiği eksiler çalışma düzenini de olumsuz bir şekilde etkiliyor. Sosyal haklardan mahrum çok daha güvencesiz bir çalışma düzeni. Bu güvencesiz ortamda her an işten atılma korkusu ile her türlü tehdite ve yaptırıma maruz kalınıyor”Uzmanların sıcaklık uyarılarına karşın ağır çalışma koşullarının devam ettiğine dikkat çeken Topkapı, “Uzmanların uyarılarına karşı bir çalışma yapılmadı. O zaman buna da kaza demek, iş kazası demek mümkün olmuyor. İş cinayeti. Bu durumu kışın da motokuryerlerde görüyoruz. Çalışma hayatında hiçbir önlem almayanlar bu yaşananları kaza diyerek göz ardı ederek geçiştirmek istiyor. Bu durum kabul edilemez. Bizim, sendikalarin, derneklerin işçileri bilgilendirmek konusunda ve çalışma hayatında iş güvenliği kurallarının daha etkin kullanılması konusunda daha aktif etkin güçlü rol oynaması gerekiyor. Çözüm bizden geçiyor. Bunu hiçbir şey yapmadan siyasetten beklemek yanlış bir bekleyiş olacaktır” diye konuştu.