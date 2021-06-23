PTT’de yolsuzluk iddiası: 850’şer bin TL aldılar

Gazeteci Sedef Kabaş’ın Youtube kanalına konuk olan Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, PTT hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.





8 ÇALIŞANI OLAN PTT ŞİRKETİ

PTT bünyesinde onlarca şirket kurulduğuna dikkati çeken Muratoğlu, “Şirketlerden biri yalnızca idare kurulundan oluşuyor. Bu şirketin özelliği 8 çalışanlı olması, 1 başkan ile 7 yardımcıdan oluşması ve başka bir işçinin olmaması” dedi.





4 KİŞİ BİRBİRİNİ KOVUP HÜLLE YOLUYLA TAZMİNAT ALDI

Muratoğlu, şirkette iş akdinin feshedilmesi veya kendilerinin istifa etmeleri durumunda 36 ücret tazminat alma kuralı olduğunu belirterek, “1 yıl içinde bu 8 kişiden 4’ü birbirini kovup 850’şer bin TL tazminat aldılar” dedi.