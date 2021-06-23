Samanyolu Haber /Dünya / İsrail başa mı dönüyor: Aşılamayı bitiren ülkede 'Delta' dalgası /23 Haziran 2021 14:54

İsrail başa mı dönüyor: Aşılamayı bitiren ülkede 'Delta' dalgası

Halkın yaklaşık yüzde 60'ının aşı olduğu İsrail'de, sağlık yetkilileri ülkedeki Covid-19 vakalarının yeniden artmasıyla "yeni bir dalga" riski konusunda uyarıda bulundu.

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Vakalardaki hafif artışın Delta varyantından kaynaklandığını vurgulayan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Delta varyantının yurtdışından gelen İsrailli yolcular tarafından ülkeye getirildiğini belirten Bennett, yolcuların tamamına Covid-19 testi yapılacağını ve zorunlu olmadıkça İsraillilerden yurt dışına çıkmamalarını istedi.

İsrail'de halkın yüzde 57'si iki doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.
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