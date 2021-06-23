AB Komisyonu'ndan Macaristan'a sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan parlamentosu tarafından onaylanan eşcinsellik karşıtı tasarıyı "utanç verici" olarak nitelendirerek, söz konusu yasanın insanları "cinsel yönelimleri nedeniyle" ayrımcılığa maruz bıraktığını ve "Avrupa Birliği'nin temel değerlerine" aykırı olduğunu ifade etti.





Von der Leyen, AB Komisyonu'nun ilgili üyelerine Macaristan hükümetine bir mektup yazmaları yönünde talimat verdiğini ve bu mektupta, yasa yürürlüğe girmeden önce, hukuki açıdan Komisyon'un çekincelerinin dile getirilmesini istediğini bildirdi.





AB hukuki yollara başvurabilir

Komisyon Başkanı'nın değindiği çekinceler giderilmez ise, yasa yürürlüğe girdikten sonra AB Komisyonu'nun Macaristan'a karşı sözleşmeyi ihlal davası açma hakkı bulunuyor. Böyle bir dava da Avrupa Adalet Divanı'nda alınacak kararla sonuçlanabilir.





Geçen hafta Macaristan parlamentosu tarafından onaylanan tasarı, çocukların ve gençlerin yasal olarak ulaşabileceği kitap, film ve benzeri yayınlarda heteroseksüellik dışında herhangi bir cinsel yönelimin her türlü konu edilmesine yasak getiriyor. Bunun dışında, yasa yürülüğe girerse, homoseksüelliğin ve transseksüelliğin normal hayatın bir parçası olarak gösterildiği reklamlar da yasaklanıyor.





Orban eleştirileri reddediyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, şahsen desteklediği ve yürürlüğe girmesi için yoğun çaba gösterdiği söz konusu kanun nedeniyle, azınlıklara karşı ön yargıları körüklemekle suçlanıyor.





Orban ise bunu redderek, ilgili yasanın eşcinsellere karşı olduğu ve ülkesindeki azınlıkları ayrımcılığa maruz bıraktığı eleştirilerini kabul etmedi. Yetişme çağındaki çocukların cinsel eğitiminin ailenin sorumluluğunda olduğunu savunan Orban, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "biz ailelerin bu sorumluluğunu koruyoruz" dedi.