Sahte Şeyhin cezası belli oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Olayın ardından Şağban ile mağdur çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medyada yer almıştı.
Ses kaydında Şağban, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.
Kızın babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.
İddianamede Şağban'ın çocuğa zincirleme istismar suçundan 22,5 yıla, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Dava dosyasında çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları yer alıyor.