Karadeniz karıştı: Rusya, İngiliz gemisine ateş açtı

Rus askeri gemisi, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'a Karadeniz'deki kara sularını ihlal nedeniyle uyarı ateşi açtı.





Interfax’ın aktardığına göre, İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş jetinin kullanıldığı bilgisi de yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz savaş gemisinin Rus kara sularından 3 kilometre (2 mil) kadar içeri girdiğini belirtti.





Haberde, İngiliz gemisinin suları terk ettiği bilgisi paylaşıldı.





Rus haber ajansı RIA, olayı şöyle aktardı:

Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosunun sınır muhafızlarıyla birlikte İngiliz muhrip Defender'ın Cape Fiolent'te Rus sınırını ihlal etmesini engellediğini söyledi.





İngiliz gemisi saat 11.52'de Rus sınırını geçti ve üç kilometre boyunca Fiolent Burnu'ndaki karasularına girdi. Sınır ihlali durumunda ateş açılacağı konusunda uyarıldı, ancak muhrip mürettebatı tepki göstermedi.





12.06 ve 12.08'de sınır devriye gemisi uyarı ateşi açtı. Dokuz dakika daha sonra, Su-24m uçağı, Muhrip gemisi yönünde dört OFAB-250 bombası attı. 12.23'te İngiliz gemisi, Rusya Federasyonu karasularının sınırlarını terk etti. Olayın ardından İngiliz Büyükelçiliği'ndeki ataşe askeri şubeye çağrıldı.





İngiliz Donanması destroyeri Defender ve Hollanda Donanması firkateyni Everton,14 Haziran'da Karadeniz'e girmişti.