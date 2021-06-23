Samanyolu Haber /Gündem / TFF, Katarlı yayıncıdan alması gereken teminat mektubunu almamış /23 Haziran 2021 14:22

TFF, Katarlı yayıncıdan alması gereken teminat mektubunu almamış

Katarlı yayıncı beIN Sports'un, 4 yıl önce sözleşme imzalanırken vermesi gereken teminat mektubunu imzalamadığı iddiası kulüpleri ve TFF'yi zor durumda bıraktı.

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Futbol dünyasında gözler yeniden  TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş beIN Sports üçgenine çevrildi.

Naklen yayın ücretlerinin son ödeme tarihi olan 22 Haziran 2021'e kadar önceki sezonu kapsayan yaklaşık 292 milyon dolarlık  ödemeyi bekleten Katarlı şirket, öğle saatlerinde TFF hesabına 150 milyon dolar gönderdi, toplam tutarın yaklaşık yüzde 45'i ise gerekçe belirtilmeksizin kesildi.

Bu gelişme üzerine Kulüpler Birliği Vakfı, rutin gündemin dışına çıkarak naklen yayın konusunu tartıştı. Bu tartışmada, TFF'nin, gerekirse hukuki yollara başvurması gerektiği fikri ortaya atıldı. TFF de, uzun sir aradan sonra kulüplerin yanında yer aldı. Özellikle TFF yönetimindeki 3 ismin, "Söz verilen ve imza ile taahhüt altına alınan rakam ödemezse ne gerekiyorsa yapalım" diye görüş belirtiği ortaya çıktı. 

İşte bu nokatada gözler sözleşmede yer alan 160 milyon dolar tutarındaki teminat mektubuna çevrildi. 

Ne var ki, bu teminat mektubunun TFF kasasında olmadığı iddiası  ortaya çıktı. TFF ile beIN Sports arasındaki sözleşme gizliliği nedeniyle TFF konu ile ilgili resmi açıklama yapamazken, sözleşmeye hakim bazı kulüp başkanları, teminat mektubunun buharlaşıp uçtuğu gerçeğini kabul etti.

Böylelikle geçen yıldan kalan yaklaşık 142 milyon dolarlık ödeme için Karatlı beIN Sports'un insafına kalan kulüpler, TFF'den de çözüm bulmasını istedi. Katarlı yayıncı ise, geçen sezonun sonunda, yüzde 30-35 civarında bir indirime gidilmesini istemişti. 4 yıl önce 500 milyon dolar artı KDV'ye yapılan anlaşma, yaşanan ekonomik kriz, döviz artışı ve koronavirüs nedeniyle önce 6 lira civası sabit kura endekslenmiş, ardından geçen yıl TL bazında 2.7 milyara kadar inmişti. Spor Bakanlığı da kulüplerin zor durumda kalmaması için 300 milyon ek kaynak yaratmıştı. 
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