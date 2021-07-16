Samanyolu Haber /Gündem / Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Afganistan'da öldürüldü /16 Temmuz 2021 13:29

Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Afganistan'da öldürüldü

Reuters haber ajansının Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Siddiqui’nin Afganistan’ın Kandahar ilinde Taliban askerleri ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada öldürüldüğü duyuruldu.

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Reuters'ın ödüllü foto muhabiri Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmayı görüntülerken hayatını kaybetti. İsmi belirtilmeyen bir Afgan komutanı foto muhabirinin Pakistan sınır kapısına yakın bir bölgede, Afgan güvenlik güçleri ile terör örgütü Taliban arasındaki çatışmada öldürüldüğünü söyledi. 

Yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Afgan kuvvetlerinin Spin Boldak'ı geri almak için savaştığını ve  Siddiqui'nın ile üst düzey bir Afgan subayının, Taliban'ın çapraz ateşinde kaldıklarını belirtti.

2018'de meslektaşı Adnan Abidi ile birlikte  Pulitzer Fotoğraf Ödülü'nü kazanan ilk Hintli oldu . Hindistan'da Reuters ekibinin baş fotoğrafçısıydı. 
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