Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Afganistan'da öldürüldü

Reuters'ın ödüllü foto muhabiri Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmayı görüntülerken hayatını kaybetti. İsmi belirtilmeyen bir Afgan komutanı foto muhabirinin Pakistan sınır kapısına yakın bir bölgede, Afgan güvenlik güçleri ile terör örgütü Taliban arasındaki çatışmada öldürüldüğünü söyledi.





Yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Afgan kuvvetlerinin Spin Boldak'ı geri almak için savaştığını ve Siddiqui'nın ile üst düzey bir Afgan subayının, Taliban'ın çapraz ateşinde kaldıklarını belirtti.





2018'de meslektaşı Adnan Abidi ile birlikte Pulitzer Fotoğraf Ödülü'nü kazanan ilk Hintli oldu . Hindistan'da Reuters ekibinin baş fotoğrafçısıydı.

