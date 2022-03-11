Putin çok kızdı... 8 generali kovdu!

Bundan iki hafta önce Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir tablo ile karşılaşacağını hiç düşünmüyordu. Bu nedenle de savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın kilit noktalarını ele geçirmeleri için hava saldırılarıyla desteklenen hafif kuvvetler gönderdi. Ancak gönderdiği birlikler hiç beklenmeyen bir direniş ve ağır karşı saldırılarla karşı karşıya kaldı.





TAHMİN ETTİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ASKER KAYBETTİ





Güvenilir rakamlara ulaşmak zor, ancak Ukrayna Rusya'nın iki haftada 12 bin kadar asker kaybettiğine inanıyor. Avrupa istihbaratı bunun 6 bin ile 9 bin arasında olabileceğini belirtirken ABD sayıyı daha da düşürerek Rusya'nın kaybının yaklaşık 3 bin asker olduğunu iddia ediyor. Hangisi doğru çıkarsa çıksın, bu sayı savaşın birkaç gün içinde biteceği umuduyla saldırıyı başlatan Putin'in tahmin ettiğinden çok daha fazla.