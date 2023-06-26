Putin’den AB’yi kızdıran petrol kararı!

Sözcü'de yer alan habere göre Kremlin’in resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasak süresi “1 Temmuz 2023” yerine “31 Aralık 2023” olarak belirlendi.



AB’DEN 60 DOLAR KARARI ÇIKMIŞTI



Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık 2022’de, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.



PUTİN’DEN KARŞI ADIM GELMİŞTİ



Bu durum üzerine Putin de tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye imza atmıştı.