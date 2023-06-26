Tarihe geçti: Dünyada sadece 45 kişi başarabildi

Sözcü'de yer alan habere göre Milli dağcı Tunç Fındık, bu branşta “Olimpiyat şampiyonluğu” olarak nitelendirilen ve dünyada sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14×8000 projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu oldu.



Ay-yıldızlı sporcu Tunç Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan’daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.



Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Türk dağcılık sporuna böyle bir başarıyı yaşattığı için Tunç Fındık’ı tebrik etti.



Tunç Fındık, 14×8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.