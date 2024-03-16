Samanyolu Haber /Dünya / Putin, devlet başkanı seçiminde oy kullandı /16 Mart 2024 01:51

Putin, devlet başkanı seçiminde oy kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı.

SHABER3.COM

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova bölgesindeki konutunda Rusya Devlet Başkanlığı için uzaktan elektronik ortamda oylama işlemi yaptı.

Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle de yapılıyor.

4 ADAY YARIŞIYOR

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisinden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
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