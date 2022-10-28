Putin’e 'vaftiz kız' şoku: O da ülkeden kaçtı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vaftiz kızı olduğu iddia edilen gazeteci Ksenia Sobchak’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştirdiği iddiasıyla polisin evine baskın düzenlemesinden saatler sonra ülkeden kaçtığı ortaya çıktı. Sobchak’ın, Belarus üzerinden Litvanya’ya giden uçağa bindiği öğrenildi. The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’da tanınan bir figür olan Sobchak ilk olarak reality show sunucusu olarak ünlenmiş daha sonra gazeteciliğe yönelmişti.







Rusya Devlet Başkanı Putin’in daha önce Sobchak’ın eski St. Petersburg Belediye Başkanı olan babası Anatoly Sobchak hakkında “mentorum” ifadesini kullandığı belirtmişti. Ksenia Sobchak’ın Putin’in vaftiz kızı olduğu iddia ediliyor.





Rus medyası, Sobchak’ın hakkında arama kararı olmasının ardından polisi İstanbul üzerinden Moskova-Dubai uçak bileti alarak kandırdığını, Belarus-Litvanya sınırını geçerek ülkeden kaçtığını aktardı. Sobchak’ın Litvanya’ya İsrail pasaportuyla girdiği belirtildi.





Sobchak’ın arama kararıyla ilgili gerekçe detaylı bir şekilde açıklanmasa da siyasi sebeplerle olduğu belirtiliyor.