SGK’ya para dayanmıyor: Yeni açık, öngörülen rakama bile 2 kat fark attı

Cumhurbaşkanlığı Programı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2023 yılı bütçesi belli olurken 2022 yılı hedefleri de revize edildi. Revizeye göre SGK’daki kara deliğin giderek büyüdüğü ortaya çıktı.







Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre başlangıçta bu yıl SGK’nın toplam gelirleri 675.8 milyar lira, toplam giderleri 714.7 milyar lira, açığı da 39 milyar lira olarak planlandı. Kurumun 2023 yılı bütçesi belirlenirken 2022 yılı hedefleri de revize edildi. SGK’nın toplam gelirlerinin yıl sonunda 955.5 milyar, giderlerinin 1 trilyon 10.8 milyar, açığının ise 88.3 milyar lira olacağı tahmin edildi.





YÜKSEK ENFLASYON VE YÜKSEK MAAŞLAR SGK’YI ZORA SOKTU

Asgari ücrette ocakta yüzde 50, temmuzda yüzde 30 oranındaki artışa rağmen işçi, işveren payından oluşan prim tahsilatları geçen yıla göre yüzde 54.5 artarak bu yılın sonunda 685.8 milyar lira olacak. Prim tahsilatlarının dörtte biri oranındaki devlet katkıları ve faturalı ödemeler gibi bütçeden alınan transferlerden oluşan diğer gelirler ise yüzde 36 oranında artışla 236.8 milyar lirayı bulacak.





Yüksek enflasyon nedeniyle SGK’nın emekli, dul ve yetimlere yaptığı ödemeler yüzde 64 oranında artarak 414.8 milyar liradan 680.3 milyar liraya yükselecek. Başlangıçta bu yılki emekli aylığı ödemelerinin 486.3 milyar lirada kalacağı öngörüldü. Sağlık giderleri ise yüzde 55 artışla 275.3 milyar liraya ulaşacak.





SGK’nın ilaç ve tedavi harcamaları 2021 yılında sırasıyla 60.4 milyar ve 114.6 milyar lira oldu. 2022 yılında ise söz konusu harcamaların sırasıyla 93.6 milyar ve 177.3 milyar lira olması bekleniyor.





2023’TE 59.2 MİLYAR LİRA AÇIK

SGK’nın 2023 yılında toplam gelirlerinin yüzde 55 artışla 1 trilyon 479 milyar lira, toplam giderlerinin yüzde 52 artışla 1 trilyon 538 milyar lira olacağı öngörüldü. Gelecek yıl prim gelirlerinin yüzde 60.6 oranında artışla 1 trilyon 101.7 milyar liraya, emekli aylığı ödemelerinin yüzde 53.6 artışla 1 trilyon 45.1 milyar liraya, sağlık giderlerinin ise yüzde 37.8 artışla 379.4 milyar liraya çıkması bekleniyor. SGK’nın açığının ise bu yıla göre 29 milyar lira daralarak 59.2 milyar lira olacağı tahmin edildi.





BÜTÇE TRANSFERLERİ YÜZDE 65.6 ARTTI

SGK açığının finansmanı, toplanan primlerin 4’te 1’i oranındaki devlet katkısı, devlet memurlarının emekli ikramiyeleri, prim teşvikleri vs gibi faturalı ödemeler için merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferler 2021 yılında 254.1 milyar lira iken başlangıçta 2022 yılında 280.7 milyar lira öngörüldü. Ancak, bütçe transferlerinde 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin 420.5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında ise 582.5 milyar liralık bütçe transferi planlandı.





Prim teşvikleri kapsamında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya 2021’de 30.7 milyar aktarılırken, 2022 yılında 46.6 milyar lira aktarılması bekleniyor.