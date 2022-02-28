Putin ile Macron arasında yeni görüşme

KİEV İÇİN KORİDOR





RUSYA'DAN AÇIKLAMA





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşme sonrası Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "Macron ve Putin gelecek günlerde de temasta kalmak noktasında uzlaştı" denildi.Açıklamada, "Macron'un Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısını durdurma taleplerini yinelediği" belirtildi.Macron ayrıca, Putin'i Ukrayna'da sivillere yönelik tüm saldırıları durdurmaya, sivil altyapıyı korumaya ve özellikle Kiev'in güneyindeki kilit yollara güvenli erişim sağlamaya çağırdı.Elysee sarayından yapılan açıklamada, "Başkan Putin, bu üç noktayı taahhüt etmeye istekli olduğunu doğruladı" dendi ve Macron ve Putin'in önümüzdeki günlerde temas halinde kalmaya karar verdikleri de belirtildi.Moskova, Putin'in Fransız mevkidaşına, Ukrayna'nın askerden arındırılmasının ve Batı'nın Kırım yarımadası üzerindeki Rus egemenliğini tanımasının Ukrayna'daki savaşı sona erdirmenin ön koşulları olduğunu söylediğini bildirdi.Kremlin'den yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, bir anlaşmanın ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin askerden arındırılması ve Nazilerden arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması da dahil olmak üzere Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınması durumunda mümkün olduğunu vurguladı" dendi.