Samanyolu Haber /Dünya / Putin Kazakistan’a gidiyor /08 Kasım 2023 10:30

Putin Kazakistan’a gidiyor

Kısa bir aradan sonra Putin, tekrar Orta Asya’ya gidiyor.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, yarın Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Rus medyası tarafından verilen haberlere göre, Putin’in Kazakistan ziyaretinin yarın başlayacağı ve meslektaşı Kasım-Jomart Tokayev ile görüşmelerde bulunacağı yönünde. 

Putin ve Tokayev’in bu görüşmelerde daha önce kararlaştırılan bir dizi anlaşmaya imza atacağı bildiriliyor. Liderler ayrıca Rusya ile Kazakistan arasındaki XIX Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun Kostanay şehrinde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek genel kuruluna da katılacak.

Kremlin açıklamasında “Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ile yapılan görüşmelerde, mevcut bölgesel ve uluslararası sorunların yanı sıra, Rusya-Kazak ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, stratejik ortaklık ve ittifak ile Avrasya bölgesindeki entegrasyon çerçevesinde etkileşim umutları gibi temel konuların tartışılması planlanıyor.” İfadelerine yer verildi.

Ziyaretin ardından Putin ve Tokayev bir dizi önemli ortak belgeye imza atacak. Başkanların basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Daha önce 1 Kasım'da Kazakistan ve Rusya'nın hava trafiğini genişletme ve ülkeler arasındaki transit trafiğini artırma konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

İki lider en son 7 Ekim'de Moskova yakınlarındaki Putin’in resmi konutu olan Novo-Ogarevo'da Tokayev ile bir toplantı yaptı. Daha sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Kazak liderin ziyaretini dönüm noktası niteliğinde bir olay olduğunu kaydetmişti.
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