Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretlerine dev zam! /08 Kasım 2023 10:33

Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretlerine dev zam!

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte 2024'te uygulanacak pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri belli oldu. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamları azaltma yetkisi bulunuyor. Peki 2024'te pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte yeni zamlar da peş peşe duyurulmaya başlandı. 

Enflasyon oranlarının netleşmesiyle 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranına göre pasaport, ehliyet ve telefon IMEI kayıt ücretleri de belli oldu.

NTV'nin haberine göre, 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. 

Erdoğan tarafından bir değişiklik uygulanmazsa vergi, harç ve cezaların miktarı bu şekilde olacak:

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.
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