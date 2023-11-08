AKP'ye katılan milletvekili ne kadar 'transfer' ücreti aldı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyerek partisinden ayrılmış, bugün ise AKP'ye katılmıştı.





Hatipoğlu'nun rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.