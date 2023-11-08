Almanya'da ırkçılık raporu: En fazla ayrımcılık sağlıkta

Federal Hükümet'in ilk Ulusal Dışlanma ve Irkçılık Raporu'na göre, Almanya'da dışlanma ve ırkçılık oldukça yayılmış durumda. Almanya Uyum ve Göç Araştırma Merkezi tarafından 21 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre, ülkede en çok siyahlar, Müslümanlar ve Asyalılar dışlanma ve ırkçılığa maruz kalıyor.





Gazete Duvar'ın haberine göre Ağırlık merkezi sağlık alanı olan rapor, en çok burada dışlanma ve ırkçılığa maruz kalındığını ortaya koydu. Buna göre, siyahlar, Müslümanlar ve Asyalılar, doktor ve kliniklerde randevuda da ayrımcılığa maruz kaldıklarını bildirdi.





'AYRIMCILIK KORKUSUYLA DOKTORA GİTMEYENLER 2 KAT FAZLA'

Anketin bulgularına göre, sağlık dalında en çok siyah, Müslüman ve Asyalı kadınlar dışlanma ve ırkçılığa maruz kalıyor. Ankete katılan siyah kadınların yüzde 67'si Müslüman kadınların ise yüzde 68'i, en az bir kez kötü ve yetersiz tedavi gördüklerini söyledi. Bu kişilerin üçte biri düzenli olarak kötü ve yetersiz tedavi gördüklerini anlattı.





Asyalı kadınların yüzde 61'i kötü ve yetersiz tedavi gördüklerini bildirdi. Doktorların kendilerine yeterli zaman ayırmadığını ve hastalıkla ilgili şikayetlerini dinlemediğini de belirttiler. Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Frank Kalter, geçen yıl kötü ve yetersiz tedavi korkusuyla doktora gitmeyen Müslüman, siyah ve Asyalı kadınların oranının Almanlara göre iki kat fazla olduğunu açıkladı.





HER İKİ SİYAHTAN BİRİ DIŞLANMAYA MARUZ KALIYOR

Anketin sonuçları, Almanya'da her iki siyahtan birinin dışlanmaya maruz kaldığını da ortaya koydu. Siyah kadınların yüzde 19'u, erkeklerin ise yüzde 18'i bir yıl içinde defalarca tehdit ve tacize uğradığını ifade etti. Asyalılar ve Müslümanlarda bu oran yüzde 14 seviyesinde.





Siyah erkeklerin yüzde 41'i, Müslüman erkeklerin ise yüzde 39'u poliste dışlanmaya maruz kaldıklarını bildirdi. Müslüman olmayan ve beyaz erkeklerde poliste dışlanma oranı yüzde 9 dolayında bulunuyor. Siyah kadınların üçte biri de poliste dışlanmaya maruz kaldıklarını bildirirken, beyaz kadınlarda bu oran yüzde 5 olarak tespit edildi. Resmi dairelerde ise yüzde 40'la Müslümanlar dışlanmada ilk sırada yer alıyor.





'DIŞLANMA VE IRKÇILIKLA MÜCADELE İÇİN BİLİMSEL VERİ GEREK'

Anketin bulgularını değerlendiren Yeşiller Partisi'nden Federal Aile Bakanı Lisa Paus, “Ülkemizde ırkçılığa yer olmamalı, ne var ki toplumda yaygın” dedi. Evangelische Pressedienst'e (epd) konuşan Paus, ırkçılık ve dışlanma ile daha hedefli ve etkili mücadele için daha çok bilimsel veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.





Federal Hükümet bünyesindeki Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı Ferda Ataman ise dışlanma ve ırkçılığın birlikte yaşam için tehlike oluşturduğunu söyledi. Tageszeitung (taz) gazetesine konuşan Ataman, araştırmanın sorunun boyutlarını açıkça ortaya koyduğunu belirterek Almanya'nın dışlanma ve ırkçılıkla daha etkili mücadele etmesi gerektiği hatırlattı. Ataman, bunun için bağımsız danışma merkezleri gerektiğini belirterek var olan danışma ve mağdurlara destek ağının da genişletilmesini istedi.