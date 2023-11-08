Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Kırım’a bağlantı hatlarını güçlendiriyor /08 Kasım 2023 11:08

Rusya, Kırım’a bağlantı hatlarını güçlendiriyor

Ana karadan Kırım Yarımadası’nı, Rusya’nın Rostov bölgesine bağlayacak yeni lojistik güzergahın inşaasına başlandı.

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Rostov şehrinden başlayacak demiryolu hattı, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarından geçerek Azak denizi kıyısındaki Mariupol ve Berdyansk'tan da geçerek Kırım’a Akimovka yerleşim bölgesine ulaşacak.

Bu demiryolu güzergahının inşası bir takım önemli sorunların çözülmesine yardımcı olacak. Yeni lojistik güzergah, Rusya ana karasına tahıl ihracatının yanı sıra demir cevheri, hurda, kömür ve Kırım Yarımadası'ndan Rusya ana karasına ve diğer birçok malın taşınmasını mümkün kılacak.


Bu projenin tam olarak uygulanması durumunda, yeni demiryolunun, karayolu ve demiryolu kollarına sahip olan ve yarımadayı Kerç Boğazı üzerinden Krasnodar Bölgesi'ne bağlayan Kırım Köprüsü üzerindeki yükün bir kısmını hafifletmesi bekleniyor.

Yeni bir demiryolunun inşasının Zaporojye bölgesi ekonomisinin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Ekim ayı başında Zaporojye bölgesinin kalkınma için gerekli tüm yardımı alacağına dair güvence vermişti.
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