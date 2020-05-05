Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Kim Jong-un'a madalya verdi /05 Mayıs 2020 20:50

Putin, Kim Jong-un'a madalya verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Kore'de ölen askerlerin anısına saygısı gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılması nedeniyle hazırlanan “Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı” madalyasını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a verdi.

Euronews’in haberine göre, madalyanın Kim Jong-un’a, “Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği” belirtildi.

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son-gwon’a takdim edildiği aktarıldı.
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