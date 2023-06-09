Samanyolu Haber /Dünya / Putin nükleer silah için tarih verdi /09 Haziran 2023 17:44

Putin nükleer silah için tarih verdi

Rusya Lideri Putin, Rusya'nın Temmuz'da Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını duyurdu.

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Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, tesislerin 7 ile 8 Temmuz'da hazır olmasının ardından Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya başlayacaklarını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile Soçi'de yaptığı görüşmede, "Her şey plana göre ilerliyor, her şey istikrarlı" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Putin ve Lukashenko, Belarus topraklarına Rusya'nın karada konuşlu kısa menzilli nükleer füzeler konuşlandırma planı üzerinde daha önce anlaşmışlardı.
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