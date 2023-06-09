Samanyolu Haber /Gündem / IFLC’den yeni bir müzikal: En Güzel Öykü /09 Haziran 2023 18:56

IFLC’den yeni bir müzikal: En Güzel Öykü

Geçtiğimiz yıl “Işığın Yükselişi” müzikaliyle büyük beğeni toplayan IFAMO ile Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) işbirliği , 2023 yılında “En Güzel Öykü” müzikaliyle dünya turnesine hazırlanıyor.

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7 bölümden oluşan En Güzel Öykü Müzikali, büyük bir tarihsel arka plan eşliğinde güncel dans ve yorumlarla süslediği anlatımını müzikale özel bestelenmiş şarkılar ve yazılmış şiirleriyle görsel ve işitsel estetiği zirveye taşıyacak. 

DOĞU VE BATI KLASİKLERİNDEN ESİNLENDİ 
Doğu ve Batı klasik eserlerinden yararlanılarak yazılan öykü, bilinen en eski hikayeler ile günümüz olaylarını birleştiren bir anlatıma sahip. 
Tarihin hangi zaman diliminden olduğu kesin olmayan, çok çocuklu bir ailenin mutlu günlerinde başlayan öykü, zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olayları anlatıyor. 

Kıskançlık ve hasedin insanı nasıl zalimleştirebileceğini gösteren gelişmeler neticesinde, masum bir genç bizzat kardeşleri tarafından kötülüğe maruz kalıyor. 

Olaylar bambaşka bir hal alırken, genç ölüme mahkum olmaktan kurtulup bambaşka maceralara doğru yol alıyor. Şaşırtıcı ve görkemli finale kadar gencin yaşadıkları adeta dünya tarihinin özeti niteliğinde. 

Belirli belirsiz periyotlarla, coğrafya ayırt etmeksizin hemen her kültürde yaşanmış olan olayların şaşırtıcı benzerliğini izliyoruz müzikalde. 

ÖYKÜYÜ DESTEKLEYEN GÖRSELLER DEV EKRANDA SAHNELECEK 
Dev ekranda öyküyü destekleyen görsellerle ilerleyen müzikal, dünya üzerindeki pek çok kültürün müzikale adapte edilmiş yorumlarıyla süsleniyor. 

Ve elbette IFAMO’nun klasiği olan şarkı yorumlamaları. 

Dünyanın pek çok farklı ülkesinden bir araya gelen gençler, hem klasik, hem de yeni şarkıları müzikalin ruhuna uygun olarak yorumlayacak. 
Bununla beraber En Güzel Öykü, anlattığı öykünün akışına uygun yepyeni şarkılar da besteledi. 

Aktarılan dramdaki duyguyu daha da yukarı çekmeyi amaçlayan bu şarkılar ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 
Dünyanın değişik ülkelerinden 48 genç dansçının müzikal için özel tasarlanan kareografilerini, özel besteler eşliğinde izleyeceğimiz En Güzel 

Öykü  Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve daha pek çok dilde şarkının icra edildiği bir müzikal olacak. 

Müzikal 10 Haziran’da Almanya-Frankfurt, Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kasım ayında Kanada’da seyircinin karşısına çıkacak. Müzikal IFLC'nin Youtube kanalından da izlenebilecek. 



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