Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihi belli oldu /09 Haziran 2023 19:47

Asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

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Sözcü'de yer alan habere göre doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran’da başlayacak. Asgari ücret zammı ile aynı yıl içerisinde bir kez daha artacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

DİSK asgari ücret zammı için 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ederken, 10 bin 500 TL ila 12 bin TL aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ise asgari ücrete temmuz ayında bir iyileştirme yapılması iş dünyasının gündem maddeleri arasında olduğunu aktardı.

Kaya, temmuz ayında asgari ücrete yüzde 25-35 aralığında bir ara zam geleceğinin konuşulduğunu, bunun da 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL aralığında bir tutara tekabül ettiğini dile getirdi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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