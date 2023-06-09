Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ öğrencilerine yaka paça gözaltı /09 Haziran 2023 17:40

ODTÜ öğrencilerine yaka paça gözaltı

ODTÜ’de yapılmak istenen 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi öğrenciler, kampüse sokulan polis güçleri tarafından sert müdahale ile gözaltına alınmaya başladı.

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ODTÜ’de yapılması planlanan 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi, ODTÜ Rektörlüğü eyleme izin vermediğini duyurmuştu. 

Rektörlüğün tarafından yapılan duyuruda “Belli bir grubun, üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlarından anlaşılmaktadır” denilmişti. Duyuruda, "üniversite yerleşkesinde yürüyüş yapmanın kanuna aykırı olduğu" iddia edildi.

Bu açıklamanın ardından, rektörlük tarafından yürüyüş öncesi okula çok sayıda polis gücünün sokulmasına izin verildi. 

Polis, yürüyüş başlamadan kampüste çeşitli noktalarda toplanan öğrencileri yaka paça gözaltına almaya başladı.

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