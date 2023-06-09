Samanyolu Haber /Gündem / Yeni başkana ABD'de toplu dava şoku /09 Haziran 2023 17:31

Yeni başkana ABD'de toplu dava şoku

Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. İddiaya göre Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi First Republic Bank’ın müşterileri tarafından "bankacılık yasalarını ihlal etmek" ve "yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek" suçlamasıyla toplu dava açıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na dün atanan Hafize Gaye Erkan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi San Francisco merkezli First Republic Bank’ın müşterileri tarafından "bankacılık yasalarını ihlal etmek" ve "yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek" suçlamasıyla toplu dava açıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiayı Hürriyet ABD Temsilcisi Razi Canikligil, Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı."

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Öte yandan Reuters'ın konuyla ilgili 25 Nisan'da yayımladığı haberde, San Francisco Federal Mahkemesinde görülen davada, First Republic ve denetçisi KPMG'nin, "bankanın bilançosu ile likiditesini yanlış beyan etmek"le suçlandığı ifade ediliyor.

First Republic'in Genel Müdürü Michael Roffler'in de sanıklar arasında yer aldığı toplu davaya yönelik açılan "First Republic Bank Class Action Lawsuit" başlık sayfada, davacı olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Haziran olduğu belirtiliyor.


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