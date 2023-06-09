Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi /09 Haziran 2023 17:26

İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların bu paraları Afrika ülkelerine göndermeye çalıştığı tespit edildi.

SHABER3.COM

DHA’nın haberine göre örgüt üyelerinin bastığı sahte dolarlar Kağıthane’de bir depoda tutuluyordu.

Operasyonda D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. adlı 3 İsveç vatandaşı, J.W. adlı İngiltere vatandaşı, A.K.K. adlı Gana vatandaşı ile A.Ö. adlı Türk gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet, 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar bulundu.

Şüphelilerin Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.

DHA’nın aktardığına göre şüpheliler hakkında ilgili ülke konsoloslukları bilgilendirildiği belirtilirken, bu operasyonda ele geçirilen sahte para miktarı, Türkiye tarihinde bir kerede ele geçirilen en büyük miktar oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:12:47