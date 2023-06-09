İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

DHA’nın haberine göre örgüt üyelerinin bastığı sahte dolarlar Kağıthane’de bir depoda tutuluyordu.







Operasyonda D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. adlı 3 İsveç vatandaşı, J.W. adlı İngiltere vatandaşı, A.K.K. adlı Gana vatandaşı ile A.Ö. adlı Türk gözaltına alındı.





Depoda yapılan aramalarda kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet, 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar bulundu.





Şüphelilerin Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.





DHA’nın aktardığına göre şüpheliler hakkında ilgili ülke konsoloslukları bilgilendirildiği belirtilirken, bu operasyonda ele geçirilen sahte para miktarı, Türkiye tarihinde bir kerede ele geçirilen en büyük miktar oldu.



