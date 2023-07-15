Putin: Wagner diye bir oluşum yasal anlamda yok

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 yıllık iktidarına yönelik en ciddi tehdit olarak görülen paralı asker grubu Wagner'in yasal dayanağı olmadığı için tüzel bir kişilik olarak "var olmadığını" açıkladı.



Geçen ay Kremlin'e karşı başarısız bir isyan girişiminde bulunan grup hakkında Rus gazetesi Kommersant'a konuşan Putin, "Özel askeri kuruluşlarla ilgili bir yasa yok. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.



29 Haziran'da Kremlin'de düzenlenen ve aralarında grubun şefi Yevgeny Prigojin'in de bulunduğu 35 Wagner komutanının katıldığı bir etkinliği gazeteye anlatan Rus lider, Ukrayna'daki Rus birliklerinin doğrudan Wagner komutanlarının komutasına verilmesi teklifini reddettiğini söyledi.



Bunun yerine Wagner birliklerinin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamak, komşu Belarus'a taşınmak ya da hizmetten çekilmek arasında seçim yapması gerektiğini söylediğini belirten Putin, Prigojin'in 'Çocuklar böyle bir kararı kabul etmeyecektir' diyerek fikri reddettiğini sözlerine ekledi.



"Putin gazeteye verdiği demeçte, "(Komutanların) Hepsi bir yerde toplanabilir ve hizmet etmeye devam edebilirdi ve onlar için hiçbir şey değişmezdi. Başından beri gerçek komutanları olan aynı kişi tarafından yönetileceklerdi." dedi.



Bu hafta başında Kremlin tarafından açıklanan söz konusu toplantının isyan girişiminden sadece 5 gün sonra gerçekleşmiş olması dikkati çekti.



Kremlin'den yapılan son açıklamada ise Rusya'daki özel askeri şirketlerin yasallaştırılması planlandığı belirtildi.



Ne olmuştu?



Prigojin'in paralı askerleri, 24 saatten kısa süren isyan sırasında Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don şehrini hızla geçerek buradaki askeri karargahı tek kurşun atmadan ele geçirmişti. Ardından da Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre yakınına kadar ilerlemişti.



Prigojin bu hamleyi, Wagner'in 1 Temmuz'a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamasını talep eden askeri liderleri görevden almak için yapılan bir "adalet yürüyüşü" olarak tanımlamıştı.



Prigojin'in akıbeti ve kendisine ve paralı askerlerine Belarus'a taşınma izniyle birlikte af teklif ederek silahlı isyanı sona erdiren anlaşmanın şartları belirsizliğini koruyor.



Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Wagner'in paralı askerlerinin silahlarını Rus ordusuna teslim etmeyi tamamladıklarını söyledi.