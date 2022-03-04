Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den diğer ülkelere Rusya'yla ilişkileri normalleştirme çağrısı /04 Mart 2022 22:10

Putin'den diğer ülkelere Rusya'yla ilişkileri normalleştirme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelere Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı. 'Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını' belirten Putin, "Rusya diğer devletlere karşı ekonomik yükümlülüklerini yerine getirecek" dedi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelere Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı. 'Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını' belirten Putin, "Rusya diğer devletlere karşı ekonomik yükümlülüklerini yerine getirecek" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu; komşulara art niyet beslemediklerini söyledi.

Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine katılan Putin, “Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Artika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz” dedi. Putin, “Eğer birileri Rusya ile işbirliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz” dedi.

"HER ŞEY PLANA UYGUN İLERLİYOR" DEMİŞTİ

Putin, dün akşam Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna'da yürüttükleri askeri harekata ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Rus askerlerinin Ukrayna'da Donbass halkları için savaştığını belirten Putin, "Ayrıca Batı'nın sınırımızda meydana getirdiği bir Rusya karşıtının tehdit meydana getirmesi ve Ukrayna'nın Nazizm'den ve askerden arındırılması için savaşıyor" diye konuşmuştu.

Putin, Ukrayna ordusunun Çinli ve Hintli öğrencileri rehin tuttuğunu, Rus ordusunun ise çatışmaların olduğu tüm bölgelerde insani koridorlar açtığını savunmuştu.

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Rus ordusunun Ukrayna'daki görevini planlanan şekilde icra ettiklerini anlatan Putin, "Özel askeri harekat takvime ve plana uygun olarak ilerliyor. Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor" demişti.
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