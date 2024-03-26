Putin'den 'Terör saldırısı' açıklaması: Kimin yaptığını biliyoruz

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin, Moskova’da yaşanan terör saldırısının ardından alınan tedbirlere ilişkin özel servislerle bir toplantı gerçekleştirdi. Terör saldırısının faillerinin cezalandırılması istense de soruşturmanın "objektif ve önyargısız" ilerlemesi gerektiğini belirten Putin, terör saldırısının İslamcılar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen Rusya'nın bunu kimin emriyle yapıldığıyla ilgilendiğini vurguladı.





Devlet başkanı, ‘saldırıyı yapanların Kiev’de 2014'ten bu yana Rusya Federasyonu ile savaşanlarla bağlantısı olabileceğine’ dikkat çekti. Putin, “Suçun radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda ABD'nin uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini, Moskova'daki terör saldırısında sözde Kiev izinin bulunmadığına, kanlı terör saldırısının İslamcılar, IŞİD üyeleri tarafından gerçekleştirildiğine inandırmaya çalıştığını da görüyoruz. Rusya'da örgüt yasaklandı. Rusya'ya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Müşterinin kim olduğuyla ilgileniyoruz” dedi.





Putin’e göre, terör saldırısını planlayanlar, konser salonunda panik ve ihtilaf yaratmayı umuyorlardı. Rus toplumu ancak "bu kötülüğe direnme konusunda birlik ve kararlılıkla durdu. Radikal İslamcı örgütlerin Orta Doğu çatışmasına adil bir çözüm anlamına gelen Rusya'yı vurmakla gerçekten ilgilenip ilgilenmedikleri de görülecek” diyen Putin, "Moskova'da işlenen suçun objektif bir şekilde soruşturulması için bunların yanı sıra diğer daha spesifik mesleki soruların da yanıtlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Toplantının başında Vladimir Putin, 22 Mart'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Son verilere göre, konser salonunda meydana gelen silahlı saldırı ve yangın sonucu 139 kişi öldü, 180'den fazla kişi de yaralandı.