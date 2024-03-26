Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da grevler son buluyor!: Makinistler anlaşma sağladı /26 Mart 2024 13:11

Almanya'da grevler son buluyor!: Makinistler anlaşma sağladı

Almanya'da makinistlerin ücret artışı konusunda anlaşmaya varıldı.

SHABER3.COM

Almanya’da Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) arasında son aylardaki grevlerin ardından makinistlerin ücret artışı görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
GDL’den yapılan açıklamada, 4 ay içinde altıncı kez greve gidilmesinin ardından makinistlerin ücretlerinin artırılmasına yönelik altıncı tur görüşmelerinde, Alman Demir Yolları ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "GDL ve Deutsche Bahn toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya vardı. GDL yarın basın toplantısı düzenleyerek anlaşmaya ilişkin detayları açıklayacak." denildi.

NE TALEP EDİLMİŞTİ?
Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 Euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyordu.
GDL ile Alman Demir Yolları arasındaki anlaşmazlık noktası, sendikanın ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesi talebiydi.
Makinistlerin son dört aydaki grevleri, ülke çapında yerel ve uzun mesafeli ulaşımın büyük bir bölümünü durma noktasına getirirken yük trenlerinde taşımacılık yapılamamıştı.
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) demir yolu grevinin günde yaklaşık 100 milyon Euroluk kayba yol açacağını duyurmuştu.
Bu arada, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenlerle sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle protesto ve grevler devam ediyor.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerinde pilotları, uçuş görevlilerini ve yer personelini temsil eden sendikalar da ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor. Lufthansa'nın yer ve kabin personeli ise daha fazla ücret için son günlerde uyarı grevlerine gidiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da grevler son buluyor!: Makinistler anlaşma sağladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:33