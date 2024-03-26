Schengen vizesinde kriz büyüyor

Pandemi sonrası Avrupa'nın kapılarını Türk iş insanlarına kapatan Schengen vize retleri, Türkiye'nin ihracatçıları ve lojistik sektörünü iş yapamaz hale getiriyor. Birçok iş insanı, vize alamadıkları için fuar ziyaretleri ve iş görüşmelerini gerçekleştiremezken, ihracat ettikleri ürünlerin satış sonrası servisini gerçekleştirmek isteyen firmalar da vize engeline takılarak müşteri ilişkilerinde sorunlar yaşıyor.



VİZE SORUNLARINA İLİŞKİN RAPOR

Ekonomim.com'un haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) gibi önemli iş dünyası örgütleri, ticari vize kolaylığı için çeşitli girişimlerde bulunurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de vize sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladığı öğrenildi.









RET ORANI YÜZDE 4'TEN YÜZDE 15.5'E YÜKSELDİ

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye'nin Schengen vizelerinde ret oranı pandemi öncesi yüzde 4 civarındayken, 2021 yılında yüzde 17.6'ya, 2022 yılında ise yüzde 15.5'e yükseldi. Bu durum Türkiye'nin 2022'de Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ülke olduğunu gösterdi. 2023'e ilişkin resmi rakamlar henüz açıklanmamış olsa da, ret sayısında ve oranında artışın devam etmesi bekleniyor. Yani bir önceki yıl Türkiye’den yapılan 778 bin 409 başvurunun 120 bin 876’sı ret ile yanıtlanmıştı. 2023’te de artarak devam eden, sorunun ‘siyasi’ olduğu fikrinin ağır basmasına neden oldu.









EN ÖNEMLİ SEBEP SIĞINMACI BAŞVURULARININ ARTMASI

Schengen vizesindeki artan retlerin en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan seyahatlerin ardından sığınmacılık başvurularının artması. Bu durum, Türk iş insanlarının vize almasını zorlaştırırken, randevu sürelerinin 8-10 haftaya kadar uzadığı da belirtiliyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vize başvurularında artış yaşanması, randevu sürelerinin daha da uzamasına neden oluyor.





İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, vize sorunlarının devam ettiğini ve randevularda yoğunluk yaşandığını belirtti. Ticari vize başvurularına öncelik verilmesi için konsolosluklarla temas halinde olduklarını ifade eden Avdagiç, pandemi öncesi döneme göre vize talebinde ciddi bir artış olduğunu vurguladı.