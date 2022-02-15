Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede Rusya'nın füzeler ve diğer güvenlik konularında Batı ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.





Gündemde devam eden tartışmalara cevap verecek bazı unsuruların olduğunu söyleyen Putin, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" dedi. Putin ayrıca, Donbass'taki sorunların çözüme kavuşması gerektiğini belirten Putin, çözümün Minsk mutabakatına dayalı olması gerektiğini söyledi.





"OLANAKLAR TÜKENMEKTEN UZAK"

Scholz ise, Rus birliklerinin Ukrayna yakınlarında geri çekilmesini memnuniyetle karşılayarak, savaşı önlemek için diplomatik seçeneklerin tükenmediğini söyledi.





Scholz, "Diplomatik olanaklar tükenmekten uzak. Bazı birliklerin geri çekildiğini duymamız iyiye işaret, daha fazlasının izleyeceğini umuyoruz. Bir çözüm bulmak mümkün olmalı. Durum ne kadar zor ve ciddi görünürse görünsün, umutsuz olduğumu söylemeyi reddediyorum" dedi.



