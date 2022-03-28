Samanyolu Haber /Gündem / Putin'in saldırısı, Almanları korkuttu: Hava savunma sistemi kuruyor /28 Mart 2022 12:57

Putin'in saldırısı, Almanları korkuttu: Hava savunma sistemi kuruyor

Almanya'da orduyu güçlendirmek için 100 milyar euro ayıran hükümetin ülke geneline bir füze kalkanı kurması gündeme geldi.

SHABER3.COM

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'nın güvenliğini sallarken, birliğin en güçlü ülkesi Almanya hava savunma sistemleri için kolları sıvadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin orduyu güçlendirmek için 100 milyar euro ayırmasından sonra Almanya Genelkurmay Başkanı Ebehard Zorn'la görüştü.

Alman basını, görüşmede söz konusu 100 milyar euronun nasıl kullanılacağını ele aldığı, bu bağlamda İsrail'in "Irone Dom" (Demir Kubbe) füze savunma sisteminin gündeme geldiği, somut olarak da “Arrow-3” hava savunma sisteminin ele alındığı ancak satın alınmasına ilişkin henüz bir karar verilmediğini yazdı.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Üyesi Andreas Schwarz, Rusya’nın tehditlerine karşı Almanya’nın kendisini daha iyi koruması gerektiğinin altını çizerek, “Hızlı bir şekilde ülke geneli için füze kalkanına ihtiyacımız var. İsrail’in Arrow-3 sistemi iyi bir çözüm. Bu Demir Kubbeyi komşu ülkeler üzerinde de yayabiliriz. Böylelikle Avrupa’nın güvenliği konusunda kilit rol üstlenebiliriz." ifadesini kullandı.


Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre de Federal Meclis'ten bazı milletvekillerinin bu hafta İsrail’e giderek hava savunma sistemine ilişkin bilgi alacağı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 100 milyar avronun kullanılmasına ilişkin planın oluşturulmaya devam edildiği ve bu planın meclis sürecine dahil edileceğinden şu anda içeriğine ilişkin bilgi verilemeyeceği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'in saldırısı, Almanları korkuttu: Hava savunma... Sonraki Haber >>

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:41