Samanyolu Haber /Dünya / Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı /16 Ağustos 2023 08:12

Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Fransa'nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc'im, pilotluğunu yaptığı küçük uçak radardan kayboldu. Uçağın en kazına ulaşıldı. 3 kişi bulunan uçakta 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Loire-Atlantique bölgesinde öğleden sonra kalkış yapan 3 kişilik uçak havalandıktan kısa süre sonra radarda kayboldu.

Yerel saatle 19.00 gibi Lavau-sur-Loire kenti yakınında enkazına rastlanan uçağın düştüğü bölgede 71 yaşındaki Fransız gazeteci Leclerc ile beraberindeki bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Uçakta olduğu belirtilen üçüncü kişinin akıbetin ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BEA kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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