Samanyolu Haber /Dünya / Radyocuyu canlı yayında öldürdüler /05 Kasım 2023 17:13

Radyocuyu canlı yayında öldürdüler

Filipinler'de radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü.

SHABER3.COM

Filipinler’de radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evinde canlı yayındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Polis yaptığı açıklamada Jumalon’un, Facebook’taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine “dinleyici” olarak giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.



MOTOSİKLETLE KAÇTI

Açıklamada saldırganın, Jumalon’un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.

Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada, “Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır.” ifadesini kullandı.

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Jumalon’la birlikte, ülkede 1986’dan beri 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.
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