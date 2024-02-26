Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan kolisine korkunç zam! /26 Şubat 2024 09:37

Ramazan kolisine korkunç zam!

Yüksek gıda enflasyonu etkisi altında Ramazan ayı hazırlıklarını yapmaya çalışan vatandaşlar için raflara gelen market kolileri yüzde 16.3 ile yüzde 63 arasında zamlarla satışa sunuldu.

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Ramazan ayına yüzde 69.71’lik gıda enflasyonu ile girilirken, içinde temel gıda maddelerinin olduğu paketler de farlı içerikler ve farklı fiyat segmentleri ile raflarda yerini aldı. Sözcü’den Samiye Başçı’nın haberine göre, geçen yıl 229 TL’den başlayan ve içinde birer kiloluk pirinç, bulgur, ayçiçek yağı, şeker dışında makarna ve salça gibi 11 kalem ürünün bulunduğu kolilerde, bu yıl bu fiyatlar yüzde 21.77’lik atışla 279.95 TL’ye çıkmış durumda.

Bir başka zincir markette yine 229.90 TL’den satılan koli yüzde 30’luk artış ile 299.90 TL’den satılıyor.

Geçen sene 429.90 TL’lik fiyatla satılan ve içinde 20 farklı ürünün bulunduğu daha geniş içerikli bir kolinin bu yılki fiyatı yüzde 16.3’lük artış ile 499 TL’ye satışa sunuldu. Bir başka zincir markette de geçen sene 549.90 TL’den satılan ve 30 çeşit ürünle içinde içeceklerin de yer aldığı en kapsamlı paket fiyatı bu yıl yüzde 63.6’lık fiyat artışı ile 899.90 TL’lik fiyattan satışa sunuldu.

Yine bir başka markette de 13-24 çeşit arasında değişen içeriklere sahip ramazan paketleri 391.90 TL ile 989.90 TL arasında değişen fiyatlarla satışta.
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