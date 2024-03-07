Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan öncesi bu da oldu: Hurmada taneyle satış dönemi /07 Mart 2024 13:48

Ramazan öncesi bu da oldu: Hurmada taneyle satış dönemi

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve yüksek enflasyon karşısında vatandaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Ramazana sayılı günler kalırken hazırlıklar da başladı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatları artık cep yakıyor. Esnaflar taneyle satış seçeneğine başvurdu.

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Yüksek maliyet ve enflasyon ürünlere katlanan zam olarak yansıdı. Alım gücü azalan vatandaş pahalılık karşısında alışverişten eli boş dönüyor. Esnaf ise satışları artırmak ve müşterilerin alımını kolaylaştırmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

HURMADA TANEYLE SATIŞ DÖNEMİ

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Mısır Çarşısı'nda her bütçeye uygun hurma satışı yapılıyor. Cennet hurmasının kilogramı 280 liraya tezgahta yerini alırken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL'ye satılıyor.

Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler bu yılın favorileri arasında yer alıyor. Çarşıda her bütçeye uygun hurma satışı yapılmakla birlikte, kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.


Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.

'DOLARA GÖRE FİYAT BELİRLENİYOR'
20 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Murat Üzümcü, “Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor" dedi


Esnaf Suat Tatlıcı, “Fiyatlarımız 200 liradan başlıyor, 620 liraya kadar hurmamız var. Taneyle satılan hurmalar peygamber efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması. Tanesi 10-15 lira. Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek. Kudüs hurmasının kilosu 200 lira, biraz daha büyük Kudüs hurması 320 lira, Jumbo hurma 420 lira" şeklinde konuştu.

'RAMAZAN AYINDAN DOLAYI FIRSATÇILIK OLDU'
Hurma fiyatlarına bakmaya gelen Hüsamettin Özkan, “Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?" dedi. Sema Köse, “Pahalı ama herkes ekonomik durumuna göre hareket ederse her şey daha güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu. Mehmet Gülendar, “Kilosu 220 lira olan hurmadan bütçeme göre aldım ama demek alan var ki satıyorlar" ifadelerini kullandı.
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