Putin, Gagavuzya yönetim Başkanını ağırladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin’in Moldova'daki siyasi durumu ele aldığı ve Rusya’nın ne tür yardımlarda bulunabileceği açıklaması geldi.







Rusya ziyaretleri devam eden Gutsul, daha önce Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuştu.





Gutsul'un Rusya ziyareti sırasında gerçekleşen görüşmelerde, Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması'nı imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle de görüşmelerde bulundu.





Gutsul, yapılan görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Gençlik Festivali'nde Putin'in kendisiyle Gagavuzya'nın merkezinde yer alan karmaşık bölgesel ve jeopolitik meseleleri tartıştığını belirtti. Ayrıca, Moldova'daki yetkililerin Gagavuzya'nın ulusal çıkarlarına yönelik yasa dışı eylemlerini Putin'e ilettiğini vurguladı.





Gagavuza Başkanı, Moldova'daki yetkililerin hukuka aykırı eylemleri sonucunda Gagavuzya'nın haklarının, yetkilerinin ve uluslararası konumunun zedelendiğini belirterek, Putin'in bu konuda destek sözü verdiğini ifade etti. Gutsul ayrıca, Moldova'da yaşanan istikrarsızlığın Gagavuzya ve ülke genelinde kışkırtıldığını belirtti. Gagavuzya Başkanı Gutsul, 'Vladimir Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' söyledi.