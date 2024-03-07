Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında gayrimenkul alımı yüzde 163 arttı /07 Mart 2024 13:09

Yurt dışında gayrimenkul alımı yüzde 163 arttı

Konut fiyatlarındaki artışın ardından yurtdışında gayrimenkul alımları tarihi zirveyi gördü.

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Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımlarının doğrudan yatırımlar içindeki ağırlığı artarken 2023’te Türkiye’den yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımları da olağanüstü artış gösterdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımları, 2023’te önceki yıla göre yüzde 163,7 artarak 2 milyar 86 milyon dolar oldu. Bundan önceki en yüksek tutar 791 milyon dolar ile 2022’de gerçekleşmişti. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına gayrimenkul yatırımlarının yayımlanmaya başladığı 2005’ten 2022 sonuna kadar 4 milyar 721 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılırken, sadece 2023’te bunun yarısına yakın tutarda yurt dışında gayrimenkul alındı.

İstatistiklerde daha önce bir "detay" olarak yer alan Türkiye’den gayrimenkul yatırımlarında birkaç yıldır artışın hızlandığı dikkat çekiyor.
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