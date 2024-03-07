Kişinev, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çıkıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Moldova’da hükümet, Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldı. Moldova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Valeriy Mija, Moldova Hükümeti'nin Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) askıya alınmasını onayladığını söyledi.







Mija, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, halihazırda AKKA’nın imzalandığı koşullardan daha farklı koşulların bulunduğuna dikkati çekerek “Moldova, daha sonra uygulamaya geri dönme olasılığıyla birlikte askıya alıyor” ifadelerini kullandı.





Moldova hükümetinin kararı, bildirimin antlaşmaya taraf devletler tarafından alınmasından 150 gün sonra yürürlüğe girecek. Tasarı önce onay için parlamentoya, ardından da Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya sunulacak.